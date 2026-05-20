Tomar muda modelo das actividades extracurriculares para garantir maior qualidade pedagógica

O município de Tomar vai avançar, a partir do próximo ano lectivo, com um novo modelo de funcionamento das Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e das Actividades de Animação e Apoio à Família (AAAF). A alteração surge depois de uma reunião de auscultação com associações e clubes que actualmente participam nestas actividades. A autarquia identificou várias fragilidades no modelo em vigor, entre as quais a falta de uma matriz pedagógica comum, a realização de actividades durante a componente lectiva, a instabilidade das equipas técnicas e dificuldades de articulação entre os diferentes intervenientes.

O novo modelo prevê que as AEC e as AAAF passem a decorrer depois da componente lectiva, com equipas mais estáveis, maior articulação entre o município e os agrupamentos de escolas, ferramentas digitais de gestão e mecanismos de avaliação contínua. Segundo o município, a intenção é garantir às crianças um programa que seja “verdadeiramente um espaço de enriquecimento educativo, e não apenas um serviço de ocupação do tempo escolar”, sem condicionar a liberdade das famílias na escolha das actividades pretendidas.