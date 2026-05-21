Assembleia de Benavente aprova medalha para Joaquim Salvador e pede reforço da CPCJ

A Assembleia Municipal de Benavente aprovou por unanimidade, na sessão de 29 de Abril, duas recomendações apresentadas pelo Partido Socialista, liderado por André Porto. As propostas incidem sobre duas áreas distintas, mas com forte peso comunitário: o reconhecimento público de uma figura ligada à cultura popular e o reforço da capacidade de resposta da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ).

A primeira recomendação propõe à Câmara de Benavente a atribuição da Medalha de Mérito Municipal – Grau Ouro a Joaquim Salvador, figura reconhecida pelo trabalho desenvolvido ao longo de várias décadas em prol da cultura popular, do associativismo e da identidade local, sobretudo na freguesia de Samora Correia. A proposta destaca o contributo de Joaquim Salvador para a valorização da Revista à Portuguesa, para a dinamização cultural da comunidade e para o crescimento do Carnaval de Samora Correia. Sublinha também o papel dos Revisteiros, associação que assinala 40 anos de existência e que tem sido uma referência na preservação e promoção da cultura popular no concelho.

A segunda recomendação aprovada centra-se no funcionamento das Comissões de Protecção de Crianças e Jovens, defendendo um reforço estrutural de meios humanos, técnicos e administrativos. Na intervenção em plenário, André Porto alertou para a realidade da CPCJ de Benavente, que acompanha actualmente 157 processos activos e enfrenta limitações de recursos, incluindo a ausência de representação da área da educação. O documento aprovado defende a necessidade de equipas multidisciplinares estáveis e de uma resposta nacional mais robusta nesta área. Entre as medidas propostas estão a criação de um quadro permanente de técnicos, a revisão do modelo de funcionamento das CPCJ e a realização de uma avaliação nacional às condições de resposta, tendo em conta as especificidades de cada território.