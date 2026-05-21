Juntas de freguesia de Salvaterra recebem apoio para renovar viaturas

A Câmara de Salvaterra de Magos aprovou, por unanimidade, a minuta do protocolo de cooperação com a Junta de Freguesia de Foros de Salvaterra para apoiar a aquisição de uma viatura. O apoio financeiro é de 15 mil euros, o qual será de igual valor para as restantes juntas de freguesia do concelho. O assunto foi discutido em reunião de câmara e já tinha sido abordado anteriormente, no âmbito de uma alteração a uma revisão orçamental, depois de as juntas de freguesia terem transmitido ao município a necessidade de comprar viaturas para continuarem a assegurar o trabalho diário.

Segundo foi explicado, a Junta de Freguesia de Foros de Salvaterra foi a primeira a avançar por ter sido a primeira a enviar a documentação necessária. Seguem-se, previsivelmente, as juntas de freguesia de Marinhais e de Glória do Ribatejo, que deverão formalizar pedidos idênticos.

O município justifica o apoio com a dificuldade sentida pelas juntas em continuar a trabalhar com os meios actualmente disponíveis. O valor de 15 mil euros já tinha sido abordado com os presidentes de junta, tendo a câmara entendido que deveria fixar esse montante como apoio de referência para cada freguesia. Na reunião foi ainda referido que os custos previstos serão semelhantes entre freguesias, embora possa haver juntas que não venham a solicitar o apoio por não sentirem essa necessidade.