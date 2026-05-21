Maria da Luz Rosinha homenageada pelas mulheres socialistas

A estrutura das mulheres socialistas da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do Partido Socialista homenageou várias ex-presidentes de câmara pelo seu percurso, dedicação e contributo para o desenvolvimento dos diferentes municípios da Área Metropolitana de Lisboa. Entre as homenageadas esteve Maria da Luz Rosinha, de Vila Franca de Xira, que se juntou a outras mulheres como Edite Estrela (ex-presidente da Câmara de Sintra), Susana Amador (Odivelas) e Carla Amadora, ex-presidente da Câmara da Amadora.