PCP propõe urgência básica para o Centro de Saúde de Coruche

O Grupo Parlamentar do PCP deu entrada, no dia 20 de Maio, na Assembleia da República, de um projecto de resolução que recomenda ao Governo a criação de um Serviço de Urgência Básica (SUB) nas instalações do Centro de Saúde de Coruche. A iniciativa é subscrita pelos deputados Paula Santos, Paulo Raimundo e Alfredo Maia.

Na exposição de motivos, o PCP sustenta que o concelho de Coruche enfrenta, há vários anos, “sérias dificuldades” no acesso atempado a cuidados de saúde urgentes, situação agravada pelo encerramento do centro de saúde durante o período nocturno. Segundo o documento, a falta de resposta local obriga os utentes do concelho, e também de áreas vizinhas, a percorrerem dezenas de quilómetros até ao Hospital Distrital de Santarém, o que pode representar um risco acrescido em casos de doença súbita ou de agravamento de quadros clínicos que exigem avaliação médica imediata.

O projecto refere ainda que a distância às urgências de referência, conjugada com as dificuldades de mobilidade de uma população envelhecida e ruralizada e com a escassez de transportes públicos, aumenta o tempo de deslocação e constitui um obstáculo ao acesso à saúde.

Para o PCP, a criação de um SUB no Centro de Saúde de Coruche responderia a uma necessidade concreta da população e funcionaria como complemento à resposta do Serviço Nacional de Saúde em Santarém. O partido defende também que a medida poderia contribuir para aliviar a pressão sobre as urgências do Hospital de Santarém, que têm registado constrangimentos devido à falta de médicos nestes serviços.

A resolução recomenda ao Governo que adopte as medidas necessárias à criação do Serviço de Urgência Básica em Coruche, assegurando o seu funcionamento em regime permanente, incluindo o período nocturno, e dotando-o dos recursos humanos, técnicos e organizativos indispensáveis ao funcionamento regular e eficaz.

O PCP propõe ainda que o serviço tenha condições arquitectónicas para acolher a base de uma viatura de Suporte Imediato de Vida, em protocolo com o INEM.