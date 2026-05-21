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Política | 21-05-2026 12:00

PSD de Tomar acusa PS de alimentar “ruído político”

PSD de Tomar acusa PS de alimentar “ruído político”
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Os social-democratas de Tomar saem em defesa do executivo camarário e acusam o Partido Socialista de privilegiar a crítica fácil e a desinformação em vez de uma oposição construtiva.

O Partido Social Democrata de Tomar condena aquilo que classifica como “ataques gratuitos” dirigidos ao executivo da Câmara Municipal de Tomar e acusa o Partido Socialista de estar mais interessado em alimentar o ruído político do que em apresentar soluções concretas para os problemas do concelho. Em comunicado, a estrutura local do PSD afirma que o actual momento político exige “responsabilidade e elevação” de todos os eleitos, tanto de quem governa como de quem exerce funções de oposição. Os social-democratas consideram, no entanto, que o PS de Tomar tem revelado dificuldade em aceitar a nova realidade política e em desempenhar uma oposição “responsável e esclarecida”.
Entre as críticas apontadas estão a insistência em acusações que considera infundadas, a divulgação de informação que diz ser falsa e a desvalorização do trabalho desenvolvido pelo executivo municipal. A estrutura social-democrata refere, a título de exemplo, matérias relacionadas com a Festa dos Tabuleiros e com a valorização do centro histórico. O PSD sublinha ainda que o actual executivo está condicionado por constrangimentos herdados, nomeadamente ao nível da gestão e organização de processos ligados ao PRR e ao PT2030, situações que, segundo os social-democratas, continuam a limitar a acção do município e poderão criar dificuldades futuras.

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