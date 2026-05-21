Requalificação urbana no Carregado avança para concurso com críticas do PSD ao endividamento

Câmara Municipal de Alenquer aprovou, por unanimidade, o lançamento do concurso para a empreitada de requalificação urbana no Carregado, num investimento superior a 2,7 milhões de euros. O PSD alertou para a necessidade de rever os valores da obra e criticou o recurso ao endividamento para financiar a intervenção.

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou o lançamento do concurso para a empreitada de “Requalificação Urbana de Arruamentos no Carregado”- Lote 3, uma intervenção orçada em 2.797.805 euros, acrescidos de IVA, que terá um prazo de execução de 365 dias.

O projecto integra a “Requalificação Urbana do Carregado-Meirinha ao Tejo”, cujo investimento global ronda os cinco milhões de euros, sendo este o lote de maior expressão financeira.

Segundo a proposta aprovada por unanimidade pelo executivo municipal, a intervenção contempla obras de requalificação urbana em vários arruamentos do Carregado, estando já assegurados os pareceres e enquadramentos técnicos necessários.

Em reunião de câmara, o vereador do PSD, Francisco Guerra, questionou se os outros dois lotes já têm projecto elaborado.

Segundo as explicações do presidente do município, João Nicolau (PS), um dos lotes não tem condições para avançar, para já, e outro, apesar de já ter projecto, carece ainda dos pareceres de entidades externas, como a CCDR ou o IMT, para poder avançar.

Francisco Guerra alertou ainda que os valores da obra constantes no caderno de encargos são de 2024 e, por isso, devem ser revistos e corrigidos. O eleito fez também uma declaração de voto, reconhecendo a importância da obra para o Carregado, mas lamentando o recurso ao endividamento para os trabalhos poderem avançar.

“Para podermos ter mais obras há opções políticas que têm de ser corrigidas e devemos ter uma política que reconheça a importância das obras na gestão municipal e maior controlo nas despesas correntes, quer com pessoal, quer com festas e romarias”, apontou.

João Nicolau afirmou que a actualização dos valores das obras no Carregado será tida em conta.