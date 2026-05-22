Burlas disparam em Torres Novas e deixam autoridades em alerta

A criminalidade geral está estabilizada e até tem vindo a descer nos últimos três anos, mas os números apresentados na assembleia municipal dedicada à segurança deixaram sinais de alerta. As burlas assumem-se como uma das maiores preocupações, com um crescimento expressivo no último ano e uma subida que rondou os 300% no primeiro trimestre de 2026.

A criminalidade no concelho de Torres Novas tem vindo a descer nos últimos três anos e mantém-se globalmente estável, mas há sinais que preocupam as autoridades, em especial o aumento das burlas e alguns indicadores associados à criminalidade violenta. Os dados foram apresentados numa Assembleia Municipal extraordinária temática sobre “Segurança e Criminalidade no Concelho de Torres Novas”, realizada a 16 de Maio, com a presença da secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Patrícia Barão, responsáveis da GNR e PSP, Protecção Civil Municipal, sector privado da segurança e Ministério Público.

Segundo Patrícia Barão, a criminalidade violenta registou no último ano um acréscimo de cinco casos, número reduzido em termos absolutos, mas que representa uma subida de 16,1% num universo de 36 ocorrências. O crime mais praticado continua a ser o furto, com 258 participações, seguindo-se a burla, que registou mais 43 casos, num total de 210 participações, o que corresponde a um aumento de 25,8%. No primeiro trimestre de 2026, a evolução das burlas foi ainda mais expressiva, rondando os 300%, levando a responsável a defender que este é um crime que deve merecer especial atenção das autoridades em Torres Novas.

*Artigo desenvolvido na próxima edição semanal de O MIRANTE