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Política | 22-05-2026 17:15

José Manuel Catarino alerta para problemas de acessibilidade em obra nas Marés

José Manuel Catarino alerta para problemas de acessibilidade em obra nas Marés
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As condições de circulação associadas a um empreendimento em construção nas Marés, em Abrigada, foram alvo de críticas em reunião de Câmara de Alenquer.

O ex-autarca da CDU, José Manuel Catarino, alertou em reunião de Câmara de Alenquer para o empreendimento que está a ser construído nas Marés, em Abrigada, tendo em conta as acessibilidades.
Segundo relata, os camiões têm dificuldade em aceder às Marés e muitas vezes galgam o passeio, gerando insegurança para a circulação na Estrada Nacional 1 e no IC2. “Para um empreendimento daqueles e naquele sítio não houve estudo de impacto ambiental e estudo de acessibilidades? Como aprovam um projecto daqueles sem acesso ao local e sem acessibilidades, com camiões enormes a entrar e sair?”, questionou José Manuel Catarino.
Na resposta, o presidente da câmara, João Nicolau, comprometeu-se a verificar o projecto junto dos serviços e disse que deverá tratar-se de uma fábrica de produção de hidrogénio. “Uma coisa é o impacto durante a obra e outra é o impacto de laboração. Agora, o decorrer da obra tem sempre muito impacto e vamos saber se está tudo acautelado para minimizar impactos durante a empreitada”, garantiu.

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