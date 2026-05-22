José Manuel Catarino alerta para problemas de acessibilidade em obra nas Marés

O ex-autarca da CDU, José Manuel Catarino, alertou em reunião de Câmara de Alenquer para o empreendimento que está a ser construído nas Marés, em Abrigada, tendo em conta as acessibilidades.

Segundo relata, os camiões têm dificuldade em aceder às Marés e muitas vezes galgam o passeio, gerando insegurança para a circulação na Estrada Nacional 1 e no IC2. “Para um empreendimento daqueles e naquele sítio não houve estudo de impacto ambiental e estudo de acessibilidades? Como aprovam um projecto daqueles sem acesso ao local e sem acessibilidades, com camiões enormes a entrar e sair?”, questionou José Manuel Catarino.

Na resposta, o presidente da câmara, João Nicolau, comprometeu-se a verificar o projecto junto dos serviços e disse que deverá tratar-se de uma fábrica de produção de hidrogénio. “Uma coisa é o impacto durante a obra e outra é o impacto de laboração. Agora, o decorrer da obra tem sempre muito impacto e vamos saber se está tudo acautelado para minimizar impactos durante a empreitada”, garantiu.