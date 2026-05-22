Lígia Cruz Nestal candidata a coordenadora das mulheres socialistas em Santarém

Lígia Cruz Nestal anunciou a sua candidatura a coordenadora concelhia das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos (MS-ID) de Santarém, nas eleições internas marcadas para 19 de Junho, com a moção “Todas Importam”. Educadora social com mais de uma década de intervenção junto de mulheres e famílias em situação de vulnerabilidade, a candidata afirma que a candidatura nasce “do contacto directo com realidades muitas vezes esquecidas no debate político e da necessidade de dar voz às mulheres que enfrentam desigualdades no dia a dia”.



Eleita na Assembleia de Freguesia da União de Freguesias da Cidade de Santarém e militante do Partido Socialista, Lígia Cruz Nestal defende uma estrutura “mais próxima, participativa e interventiva”, capaz de reforçar a participação das mulheres na vida política e na defesa dos seus direitos. “Queremos uma estrutura que escute, que esteja presente e que transforme preocupações em ação. Porque todas importam”, conclui.