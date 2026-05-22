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Política | 22-05-2026 17:16

Moradores da Judiaria exigem obras e mais atenção da Câmara de Alenquer

Moradores da Judiaria exigem obras e mais atenção da Câmara de Alenquer
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Moradores do Bairro da Judiaria, em Alenquer, contestaram o estado do pavimento da Travessa da Judiaria e pediram mais investimento na zona histórica.

Os moradores do Bairro da Judiaria, um dos mais antigos de Alenquer, exigem mais atenção da câmara naquela zona. João Carlos Melo Rodrigues e outros moradores da Travessa da Judiaria deslocaram-se até à reunião de câmara para questionar o executivo socialista sobre a colocação de novo pavimento naquela travessa. “O pavimento está uma lástima e qualquer dia só passam lá tractores, porque de carro ou a pé não dá”, lamentou o morador.
Sobre este assunto, o vereador do PSD, Filipe Rogeiro, considerou que não houve investimento nas últimas décadas naquele bairro, apesar de este ter potencial turístico, e recordou ainda que o Município de Alenquer aderiu à Rede de Judiarias, assumindo o compromisso de dar dignidade ao espaço. Filipe Rogeiro defendeu ainda a criação de um plano de salvaguarda para os bairros históricos da vila, onde, por exemplo, ficaria definido o tipo de pavimento a ser usado. “Queremos fazer percursos turísticos na zona histórica sem ter vergonha de os mostrar a quem nos visita”, sublinhou.
Na resposta, o presidente da câmara, João Nicolau, garantiu que a travessa não vai ser alcatroada, mas sim que terá calçada, tendo em conta o enquadramento do espaço. Deixou ainda a garantia de que será acautelada a retirada dos cabos eléctricos, que são um mau cartão de visita.

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