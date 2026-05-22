Política | 22-05-2026 11:59
Nova Geração propõe criação de Empresa Municipal de Mobilidade em Vila Franca de Xira
foto ilustrativa
Coligação propõe a criação de uma empresa municipal, inspirada em modelos já implementados noutros municípios, como forma de assegurar maior transparência, capacidade de planeamento e reinvestimento local das receitas.
A coligação Nova Geração (PSD/IL) defendeu, na última semana, a criação de uma Empresa Municipal de Mobilidade, no âmbito da discussão do novo Regulamento Administrativo Municipal de Mobilidade e Estacionamento do concelho, depois de juntamente com o PS ter aprovado a submissão do documento para discussão pública.
O movimento político refere que o concelho de Vila Franca de Xira é actualmente um dos poucos da Área Metropolitana de Lisboa sem um sistema plenamente ordenado, fiscalizado e tarifado em todos os seus centros urbanos, apontando excepções pontuais como o centro da cidade.
Para os seus representantes, a ausência de uma política integrada tem impactos directos em áreas como o comércio local e a qualidade de vida, sobretudo nas cidades de Alverca do Ribatejo, Póvoa de Santa Iria, Vialonga e Forte da Casa.
David Pato Ferreira, da Nova Geração, defendeu que regular o estacionamento não deve ser visto como uma penalização. “Regular o estacionamento não é penalizar as pessoas, mas sim protegê-las, garantindo lugar a quem aqui vive e rotatividade para o comércio”, afirmou, manifestando reservas quanto a uma eventual concessão da gestão da mobilidade a entidades privadas, defendendo que se trata de uma área estratégica que exige controlo público. Nesse sentido, voltou a propor a criação de uma empresa municipal, inspirada em modelos já implementados noutros municípios, como forma de assegurar maior transparência, capacidade de planeamento e reinvestimento local das receitas.
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