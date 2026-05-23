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Política | 23-05-2026 12:31

Golegã candidata-se a financiamento para melhorar saneamento básico

etar tratamento aguas
foto ilustrativa
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Projecto abrange a rede de saneamento da Golegã e a Estação de Tratamento de Águas Residuais local.

A Câmara Municipal da Golegã aprovou por unanimidade a candidatura a um financiamento para a reabilitação e conservação da rede de saneamento do concelho da Golegã, num investimento global de cerca de um milhão de euros, já com IVA incluído. Este projecto contempla a reabilitação da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Golegã.
Na aprovação do ponto, o vereador Luís Godinho, que voltou ao executivo após ter suspendido o seu mandato em Fevereiro deste ano, identificou várias inconsistências nos documentos submetidos à apreciação, como divergências nos números de processo e referências cruzadas a outras obras noutros artigos do caderno de encargos. O técnico responsável comprometeu-se a verificar e corrigir os lapsos antes da submissão formal da candidatura.
Foram ainda questionadas acerca da existência de planos para a Azinhaga e para as restantes estações elevatórias do concelho da Golegã. O presidente da autarquia, António Camilo, reconheceu que esta é uma situação “urgentíssima” e que a vontade da autarquia é avançar com novos processos mal existam condições para tal, estando algumas definições ainda dependentes da negociação em curso com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.

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