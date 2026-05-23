Paulo Afonso quer dar ao PS o rumo que se tem perdido

Sob o lema "Unir para Transformar", Paulo Afonso é o primeiro a apresentar publicamente a sua candidatura à presidência da concelhia do Partido Socialista em Vila Franca de Xira e conta com apoiantes de peso.

Com uma lista de 12 ideias chave para devolver ao PS de Vila Franca de Xira o rumo que, diz, este tem perdido nos últimos anos, Paulo Afonso apresenta-se aos militantes querendo dar um novo impulso ao partido, prometendo acabar com o que diz ser um "status quo paralisante" que tem prejudicado os socialistas nos últimos anos e que levou, inclusive, à perda de um vereador nas últimas autárquicas. Na apresentação pública da candidatura, que aconteceu na noite de sexta-feira, 22 de Maio, Paulo Afonso desconstruiu a narrativa do outro candidato à concelhia, Vítor Moreira (que tem o apoio da ex-presidente Maria da Luz Rosinha), negando ter-se afastado do PS em 2024. "Nunca deixei de ser militante do PS e estive sempre presente quando assim fui convocado. Nunca fiz nada que prejudicasse o PS, pelo contrário", explica a O MIRANTE. Assumindo-se como a candidatura "anti-sistema" dentro do PS de VFX, Paulo Afonso apresentou, como uma das ideias, permitir uma votação de todos os militantes para os cabeças de lista à câmara e assembleia municipal, uma espécie de primárias nos socialistas de VFX, a favor da transparência e de dar voz aos militantes.

O mandatário da candidatura é o ex-presidente do município, Alberto Mesquita, que elogiou Paulo Afonso pela sua capacidade de trabalho, liderança e entrega à causa pública. "O PS teve, com o Paulo Afonso, o melhor resultado de sempre no concelho em 2021. É imprescindível voltar a esse trabalho", afirmou. Pelo meio, brincou dizendo que quem acusa Paulo Afonso de ter desistido a meio do PS, "também renunciou ao cargo a três meses das eleições", referindo-se a Fernando Paulo Ferreira, actual presidente do município.

Na sua intervenção, Alberto Mesquita desafiou a outra candidatura a vir a público apresentar as suas ideias concretas para a concelhia socialista. "Que diga ao que vem. Dizer que o Paulo Afonso se afastou do PS não é verdade. Como toda a gente sabe, o Paulo apoiou o José Luís Carneiro numa estrutura onde quase todos apoiavam o Pedro Nuno Santos. Na altura quem o fez acabou prejudicado", notou. Alberto Mesquita desafiou também Vítor Moreira para um debate público com Paulo Afonso, para esclarecer olhos nos olhos todos os militantes. "Um debate que até poderia ser moderado pela comunicação social regional. Fica o desafio", vincou.

Além de Alberto Mesquita, entre os apoiantes da candidatura de Paulo Afonso estão Pedro Gaspar, Mário Cantiga, os presidentes de junta de Vialonga e Alhandra - João Tremoço e Nuno Marques da Silva - Elisabete Alves, Luísa Nacker, Telmo Soares, Teodoro Roque, Fátima Antunes, Cláudio Lotra, Diana Mota, Pedro Marujo do Canto, António Oliveira, Liliana Morais, Licínio Fidalgo, Bruno Cordeiro, Pedro Fernandes, António Sousa, António Santos, Miguel Peralta, João Martins, António Félix, Carlos Santos Henriques, José Chumbo e Ricardo Ramos, entre outros.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE