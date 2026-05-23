Rio Maior executa 93% da receita e corta dívida em mais de 600 mil euros

A Câmara Municipal de Rio Maior aprovou a prestação de contas relativa a 2025, num exercício em que o município destaca a elevada execução da receita, a contenção da despesa e uma redução da dívida superior a 600 mil euros. Segundo os dados apresentados pelo executivo, a taxa de execução da receita atingiu os 93,47%, sinal de forte concretização das previsões orçamentais. Já a execução da despesa fixou-se nos 79,01%, valor que a autarquia associa a uma gestão marcada por contenção, rigor e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. O ano de 2025 ficou marcado por um contexto económico exigente, com pressões inflacionistas, maior complexidade nos procedimentos de contratação pública e pela necessidade de reforço da capacidade de resposta dos serviços municipais. Ainda assim, a autarquia considera que manteve uma trajectória de equilíbrio financeiro e de desenvolvimento sustentado.

Nas Grandes Opções do Plano, a execução chegou aos 72,63%, reflectindo a continuidade de investimentos considerados estruturantes. Alguns projectos, pela sua dimensão e natureza, transitaram para o exercício seguinte. Um dos indicadores destacados pelo município é a redução da dívida total em 601.889,54 euros. No final de 2025, o endividamento municipal situava-se nos 6.245.884,50 euros. Também o prazo médio de pagamento se manteve em níveis positivos, nos 23 dias, o que, segundo a câmara, reforça a credibilidade do município junto de fornecedores e parceiros. As despesas com pessoal registaram um aumento de cerca de 970 mil euros face ao ano anterior, justificado pela actualização das remunerações, pelo reforço de recursos humanos e pela assunção de novas competências, nomeadamente na área da saúde. Para o executivo, este crescimento traduz um reforço efectivo da capacidade de resposta dos serviços públicos municipais.

No capítulo do investimento, a autarquia aponta intervenções em infraestruturas municipais, saneamento, educação, cultura e desporto, bem como a execução de projectos cofinanciados pelo Plano de Recuperação e Resiliência e pelo Portugal 2030. O município sublinha ainda o trabalho desenvolvido em áreas como educação, acção social, apoio às freguesias, desporto e dinamização económica, consideradas fundamentais para a coesão social e territorial do concelho.

Luís Filipe Santana, presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, deixou uma palavra de reconhecimento aos trabalhadores do município, juntas de freguesia, instituições, movimento associativo e população riomaiorense, considerando que os resultados alcançados reflectem um esforço colectivo.