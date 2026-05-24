Filarmónica Olhalvense recebe apoio para participar na Feira da Ascensão

A Câmara de Alenquer vai atribuir um apoio financeiro de 900 euros à Sociedade Filarmónica Olhalvense para apoiar a participação da banda filarmónica e do grupo de marchas populares na Feira da Ascensão, que decorreu entre 13 e 17 de Maio.

A Câmara de Alenquer vai atribuir um apoio financeiro de 900 euros à Sociedade Filarmónica Olhalvense para apoiar a participação da banda filarmónica e do grupo de marchas populares na Feira da Ascensão, que decorreu entre 13 e 17 de Maio. A proposta, aprovada por unanimidade, destaca o papel da colectividade no desenvolvimento cultural do concelho e a relevância das actividades que irá apresentar no certame, considerado um dos eventos mais emblemáticos do município.

Segundo a autarquia, a participação da Sociedade Filarmónica Olhalvense contribui para manter as tradições locais e responder às expectativas da população e dos comerciantes da feira, sendo esperado um elevado número de visitantes durante os dias do evento.