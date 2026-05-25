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Política | 25-05-2026 14:00

Caso LisTorres volta à estaca zero e adensa tensão política no Entroncamento

Caso LisTorres volta à estaca zero e adensa tensão política no Entroncamento
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Oposição acusa Nelson Cunha de ter omitido informação relevante sobre o processo judicial e a assembleia municipal aprovou o envio da documentação para o Tribunal de Contas. Presidente da câmara rejeita ilegalidades e garante que nunca vinculou a autarquia ao acordo de 450 mil euros.

O polémico processo judicial entre a Câmara Municipal do Entroncamento e a empresa LisTorres voltou a cair num impasse e a incendiar o debate político no concelho. O acordo de 450 mil euros negociado para pôr fim a um litígio urbanístico com vários anos foi novamente retirado da assembleia municipal, depois de PS e PSD terem insistido na necessidade de mais esclarecimentos e aprovado requerimentos que incluem o envio do processo para o Tribunal de Contas. O caso, que já tinha provocado tensão na reunião de câmara de 19 de Maio, ganhou novo fôlego na assembleia municipal extraordinária de 22 de Maio, expondo um clima de crescente desconfiança entre a oposição e o presidente da autarquia, Nelson Cunha. Em causa está a forma como o acordo terá sido conduzido e, em particular, o facto de a proposta de transacção ter sido comunicada ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria antes de estar validada pelos órgãos autárquicos.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.

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