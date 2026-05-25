PCP exige explicações ao Governo sobre encerramento de serviço em Samora Correia

A Comissão Concelhia de Benavente do PCP criticou o encerramento do Serviço de Verificação de Incapacidades da Segurança Social em Samora Correia, vulgarmente conhecido como juntas médicas, e a sua transferência para Santarém, considerando tratar-se de “mais um serviço retirado às populações”.

A notícia, avançada na edição de s comunistas afirmam ter tomado conhecimento da decisão e contestam as justificações apresentadas para o encerramento do serviço. Segundo o PCP, a explicação avançada pela presidente da Câmara Municipal de Benavente terá sido posteriormente desmentida pela própria Segurança Social, situação que, para a estrutura concelhia, revela que o executivo camarário “não domina os factos” ou procura esconder “as verdadeiras razões” da medida.

O PCP critica também a justificação do Instituto da Segurança Social, entendendo que traduz uma visão “economicista e neoliberal” da organização do Estado e que reflecte opções políticas do Governo que, segundo os comunistas, estão em confronto com os trabalhadores.

A Comissão Concelhia sublinha que o Serviço de Verificação de Incapacidades se destina, pela sua natureza, a pessoas em situação fragilizada, nomeadamente trabalhadores com problemas de saúde ou em situação de incapacidade temporária. Para o PCP, obrigar essas pessoas a deslocarem-se a Santarém, “a dezenas de quilómetros”, representa um encargo desproporcionado para quem tem menos condições de o suportar, agravado pela falta de transportes públicos com regularidade e horários adequados.

“É mais um serviço público encerrado no concelho. É mais um recuo na qualidade de vida das suas gentes”, refere a nota, na qual o PCP defende que o caminho deveria ser o reforço dos serviços públicos no concelho e não o seu “progressivo esvaziamento”.

A Comissão Concelhia de Benavente do PCP anuncia ainda que irá exigir explicações ao Governo na Assembleia da República, com o objectivo de apurar responsabilidades e pressionar pela reversão da medida.