uma parceria com o Jornal Expresso
26/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 26-05-2026 12:00

Conflito de décadas chega à reunião de câmara de Alcanena

Conflito de décadas chega à reunião de câmara de Alcanena
Árvore caída agravou dificuldades de acesso à casa de Carlos Cadete - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Carlos Cadete, de 81 anos, diz ter dificuldades em aceder normalmente à própria casa e pediu a intervenção da câmara municipal, Protecção Civil e GNR. O caso ganhou novo fôlego após a queda de uma árvore durante as recentes intempéries.

Um conflito antigo entre vizinhos chegou à reunião de câmara de Alcanena de 5 de Maio. Carlos Cadete, munícipe de 81 anos, denunciou publicamente uma situação que diz arrastar-se há cerca de 30 anos com o vizinho. O caso mais recente está relacionado com a queda de uma árvore durante as intempéries, que terá dificultado o acesso à habitação de Carlos Cadete e levantado problemas de segurança devido à presença de cabos eléctricos. O munícipe afirmou que foi contactado pela E-Redes para resolver a situação, mas que os técnicos acabaram por ser impedidos de actuar no local. Carlos Cadete descreveu um cenário de tensão permanente e disse que actualmente nem consegue entrar normalmente em casa. “Para entrar em casa tenho de saltar o muro. Estou a ser vigiado por uma câmara voltada para aquilo que é meu”, afirmou, acrescentando que já não tem “saúde nem idade” para continuar a enfrentar a situação.
O presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio, garantiu que o assunto será analisado e procurou perceber a localização exacta da árvore. Carlos Cadete explicou que a Protecção Civil esteve no local, mas não removeu a árvore por causa dos cabos eléctricos. “Apesar de tudo, toda a parte em que eu podia limpar, limpei-a”, disse. O vereador com o pelouro da Protecção Civil, Gabriel Feitor, confirmou que os serviços municipais também enfrentaram dificuldades durante a intervenção. “Quando já estávamos a finalizar o trabalho, nós também fomos convidados a sair, mas o Serviço Municipal de Protecção Civil fez o seu trabalho”, sublinhou.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Vale Tejo
    20-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região