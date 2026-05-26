Conflito de décadas chega à reunião de câmara de Alcanena
Carlos Cadete, de 81 anos, diz ter dificuldades em aceder normalmente à própria casa e pediu a intervenção da câmara municipal, Protecção Civil e GNR. O caso ganhou novo fôlego após a queda de uma árvore durante as recentes intempéries.
Um conflito antigo entre vizinhos chegou à reunião de câmara de Alcanena de 5 de Maio. Carlos Cadete, munícipe de 81 anos, denunciou publicamente uma situação que diz arrastar-se há cerca de 30 anos com o vizinho. O caso mais recente está relacionado com a queda de uma árvore durante as intempéries, que terá dificultado o acesso à habitação de Carlos Cadete e levantado problemas de segurança devido à presença de cabos eléctricos. O munícipe afirmou que foi contactado pela E-Redes para resolver a situação, mas que os técnicos acabaram por ser impedidos de actuar no local. Carlos Cadete descreveu um cenário de tensão permanente e disse que actualmente nem consegue entrar normalmente em casa. “Para entrar em casa tenho de saltar o muro. Estou a ser vigiado por uma câmara voltada para aquilo que é meu”, afirmou, acrescentando que já não tem “saúde nem idade” para continuar a enfrentar a situação.
O presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio, garantiu que o assunto será analisado e procurou perceber a localização exacta da árvore. Carlos Cadete explicou que a Protecção Civil esteve no local, mas não removeu a árvore por causa dos cabos eléctricos. “Apesar de tudo, toda a parte em que eu podia limpar, limpei-a”, disse. O vereador com o pelouro da Protecção Civil, Gabriel Feitor, confirmou que os serviços municipais também enfrentaram dificuldades durante a intervenção. “Quando já estávamos a finalizar o trabalho, nós também fomos convidados a sair, mas o Serviço Municipal de Protecção Civil fez o seu trabalho”, sublinhou.