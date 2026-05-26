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Política | 26-05-2026 18:00

Jovem de Samora Correia assume lugar em órgão nacional da JSD

Jovem de Samora Correia assume lugar em órgão nacional da JSD
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Militante social-democrata passa a representar a juventude do concelho de Benavente numa das estruturas nacionais da organização.

O jovem samorense Miguel Gonçalves (à esquerda na fotografia), militante da JSD de Benavente, foi eleito Conselheiro Nacional da Juventude Social Democrata, passando a integrar os órgãos nacionais da estrutura juvenil do PSD.
A eleição decorreu durante os trabalhos nacionais da Juventude Social Democrata, realizados no último fim-de-semana, que reuniram representantes de todo o país.
Para a JSD de Benavente, a escolha de Miguel Gonçalves representa o reconhecimento do percurso, da dedicação e da intervenção cívica e política que o jovem tem desenvolvido, tanto a nível local como nacional, em defesa das causas dos jovens e do concelho de Benavente.
A estrutura concelhia congratulou-se com a eleição, sublinhando a importância de voltar a ter representação do concelho nos órgãos nacionais da organização. Para a JSD de Benavente, a presença de Miguel Gonçalves reforça a voz da juventude benaventense junto da estrutura nacional social-democrata.
“A eleição do Miguel Gonçalves é motivo de enorme orgulho para a JSD de Benavente e para Samora Correia. Estamos certos de que irá desempenhar estas funções com grande sentido de responsabilidade, proximidade e dedicação”, refere a direcção da JSD de Benavente.

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