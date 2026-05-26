Junta da Chamusca e Pinheiro Grande inicia limpeza urbana das localidades

A limpeza urbana nas localidades da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande começou esta terça-feira, 26 de Maio, garante a O MIRANTE o presidente da junta, Jorge Santos, que responde assim às críticas que têm sido dirigidas à autarquia pelo estado de algumas zonas públicas.O autarca afirma que os trabalhos arrancaram no terreno e que a intervenção vai avançar de forma faseada, começando pelas ruas e zonas consideradas prioritárias. Jorge Santos reconhece que a situação não evoluiu com a rapidez desejada, mas sublinha que a junta tem enfrentado dificuldades que condicionaram a resposta.

Segundo o presidente da união de freguesias, a autarquia contratou há alguns meses uma empresa externa para reforçar a limpeza urbana, mas o início dos trabalhos acabou por atrasar-se devido à falta de recursos humanos. O mesmo problema afecta os próprios serviços da junta, que neste momento contam com menos funcionários no activo do que seria necessário para assegurar uma resposta regular e eficaz. “Estas coisas têm procedimentos administrativos que demoram o seu tempo e infelizmente há muita falta de pessoal para trabalhar”, refere Jorge Santos a O MIRANTE, agradecendo a compreensão da população face aos constrangimentos sentidos. O autarca admite que a limpeza urbana é uma área sensível e que a população tem razão em exigir que os espaços públicos estejam cuidados. Ainda assim, considera importante que os munícipes compreendam que há limitações operacionais e administrativas que nem sempre permitem resolver os problemas com a rapidez desejada.

Jorge Santos garante que a junta vai continuar a acompanhar os trabalhos e assegura que, no futuro, serão feitos todos os esforços para que a limpeza urbana nas localidades da freguesia seja cumprida a tempo e horas.