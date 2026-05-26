Munícipe indignado exige obras em rua degradada de Alcanena

A degradação da Rua Horácio Pereira Gomes, em Chã de Cima, voltou a colocar em cima da mesa o problema do estado das estradas no concelho de Alcanena. Na última reunião de câmara, o munícipe Joaquim Ganaipo pediu que a via seja incluída no plano de obras que o município está a preparar para a rede viária, lembrando que se trata de uma rua principal e uma das entradas da localidade. O munícipe recordou que, numa reunião anterior, o executivo tinha anunciado a intenção de avançar com a reconstrução de alguns caminhos e ruas do concelho, questionando se a Rua Horácio Pereira Gomes poderia ser abrangida por esse pacote de intervenções. Segundo Joaquim Ganaipo, a artéria ficou ainda mais degradada durante o período de intempéries, quando outra via da zona esteve cortada e o trânsito acabou por ser desviado para aquela rua. “É uma rua principal e de entrada para a localidade”, sublinhou.

O vereador com o pelouro da Protecção Civil, Gabriel Feitor, confirmou que a situação já está identificada pelos serviços municipais. O autarca explicou que foi pedido um orçamento para a intervenção, tendo em conta o estado actual da via e o seu histórico de pavimentação. Esse levantamento, acrescentou, já está concluído, estando agora a câmara a avaliar a possibilidade de integrar a obra nas futuras empreitadas da rede viária municipal. Entre as intervenções já previstas estão a requalificação da ligação entre Bugalhos e a Estrada Nacional 3 e da Estrada Municipal 1281, que liga Covão do Coelho ao limite do concelho. Gabriel Feitor garantiu que a autarquia continua atenta a outras ruas e caminhos que necessitem de obras, mas voltou a lembrar que as intervenções têm de ser feitas de forma faseada e de acordo com as prioridades definidas.

Recorde-se que Joaquim Ganaipo já tinha alertado, na reunião de 16 de Março, para o mau estado da estrada que liga Chã de Cima ao Espinheiro, que classificou como estando quase “intransitável”. Na altura, o presidente da câmara, Rui Anastácio, afirmou que a situação seria analisada em articulação com a junta de freguesia. Gabriel Feitor aproveitou ainda a discussão para sublinhar as limitações dos meios municipais, revelando que a autarquia dispõe apenas de uma retroescavadora com mais de 25 anos. O vereador defendeu a necessidade urgente de aquisição de uma nova máquina para reforçar a capacidade de resposta do município nas intervenções no terreno.