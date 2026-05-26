uma parceria com o Jornal Expresso
26/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 26-05-2026 18:00

Vale das Mós perde paciência com silêncio do Parlamento sobre regresso da freguesia

Vale das Mós perde paciência com silêncio do Parlamento sobre regresso da freguesia
Moradores de Vale das Mós admitem protestar no Parlamento - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Movimento que defende a recriação da Freguesia de Vale das Mós, no concelho de Abrantes, diz que a Assembleia da República continua sem dar respostas claras sobre o processo aprovado localmente por unanimidade. Se até ao final do mês não houver esclarecimentos admite levar o protesto até Lisboa.

O Grupo de Apoio à Criação da Freguesia de Vale das Mós lamenta o que considera ser o “silêncio” da Assembleia da República em torno do processo de desagregação da actual União de Freguesias de São Facundo e Vale das Mós, no concelho de Abrantes. Em comunicado, o movimento classifica como “inaceitável” a ausência de uma resposta formal, depois de a proposta de reposição da freguesia ter sido aprovada por unanimidade, a 1 de Abril, pela Assembleia da União de Freguesias. O grupo já solicitou uma reunião ao Parlamento e admite deslocar-se a Lisboa para protestar junto da Assembleia da República caso não receba esclarecimentos até ao final do mês. A posição surge num momento em que persistem dúvidas sobre o andamento do processo, depois de, no final de Abril, o PSD ter afirmado, na Assembleia Municipal de Abrantes, que a proposta relativa a Vale das Mós estaria arquivada.
Questionada pela Lusa, a comissão parlamentar de Poder Local e Coesão Territorial confirmou que estão “em apreciação” 13 processos de desagregação de freguesias a nível nacional, mas adiantou que ainda “não foi iniciada a apreciação concreta de qualquer processo”. Segundo a mesma comissão, estão a ser recolhidos contributos de várias entidades, entre as quais a Direcção-Geral do Território, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e a Direção-Geral das Autarquias Locais. A comissão não esclareceu, contudo, se o processo de Vale das Mós foi ou não arquivado, considerando não ser “pertinente” prestar informação sobre um caso específico. Na Assembleia Municipal de Abrantes, a CDU apresentou entretanto um voto de congratulação pela separação de freguesias e restauração da Freguesia de Vale das Mós, aprovado por maioria, com votos contra de PSD e CDS-PP e abstenção do Chega.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Vale Tejo
    20-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região