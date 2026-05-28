Moradores e Câmara procuram soluções para problemas antigos no Entroncamento

A Câmara Municipal do Entroncamento reuniu, no dia 25 de Maio, com moradores da Rua António Lucas, numa sessão de trabalho destinada a analisar os problemas existentes naquela artéria da cidade e a procurar soluções em conjunto com quem ali vive. Segundo o município, o encontro enquadra-se numa lógica de democracia participativa e de maior proximidade entre a autarquia e os cidadãos, defendendo que a opinião da população deve ser tida em conta nas decisões sobre o espaço público. A câmara garante que a solução a implementar na Rua António Lucas será definida considerando os contributos apresentados pelos moradores durante a reunião.

Numa publicação nas redes sociais, o presidente da Câmara do Entroncamento, Nelson Cunha, destacou a participação de cerca de 36 moradores, considerando que a iniciativa representou “um dia bonito para a democracia autárquica no Entroncamento”. O autarca sublinhou que estiveram em cima da mesa problemas de circulação e funcionalidade que “se arrastavam há anos” e que afectam o quotidiano dos residentes. “Ouvir, estar presente e decidir em conjunto é também governar”, escreveu Nelson Cunha, defendendo uma política local assente na proximidade, no diálogo e na procura de soluções concretas para os problemas da população.

O presidente da câmara agradeceu ainda a presença e os contributos dos moradores, considerando que “quando as pessoas acreditam que vale a pena participar, a democracia local fica mais forte”. A expectativa fica agora centrada nas medidas que a autarquia venha a apresentar para responder às preocupações levantadas pelos residentes da Rua António Lucas.