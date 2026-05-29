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Política | 29-05-2026 12:00

Árvores de grande porte junto a habitações são problema por resolver em Torres Novas

Árvores de grande porte junto a habitações são problema por resolver em Torres Novas
José Trincão Marques - foto O MIRANTE
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Ramos a entrar por janelas e raízes a deformar pisos de habitações são algumas das queixas recebidas pelo município de Torres Novas. Autarca diz que situações merecem análise e admite possibilidade de se fazer a substituição e plantação de novas árvores mais adequadas.

O presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques (PS), admitiu a necessidade de resolução de alguns problemas que algumas árvores de grandes dimensões estão a causar no meio urbano, sobretudo em zonas residenciais, que têm sido motivo de queixa por parte de munícipes. “Quando não há uma adequação do tamanho da árvore ao local onde está (…) tem de ser visto e analisado porque existem espécies de árvores urbanas adequadas. Podem ser tiradas aquelas e ser postas outras”, disse o autarca na última reunião pública do executivo camarário a propósito da queixa de mais uma moradora.
Helena Prazeres, de 75 anos, reside na Rua Dr. José Lopes Schiapa Faro e Silva, onde os ramos das árvores, tílias de grandes dimensões são um incómodo. “Tenho os ramos nas janelas dos quartos”, queixou-se, criticando a falta de poda das árvores naquela rua onde, acrescentou, a falta de limpeza urbana também é um problema. “O meu direito é viver bem na minha rua, e a minha rua está suja. Com erva e lixo”, disse a moradora que, depois de vários emails e telefonemas para os serviços municipais, decidiu intervir publicamente.
José Trincão Marques afirmou que o município tem recebido queixas de vários cidadãos relacionadas com a questão do arvoredo em zonas habitacionais, reconhecendo que há árvores que não se adequam ao local pela sua dimensão e entram pelas casas das pessoas. Numa visita a Riachos, revelou que viu numa habitação “raízes a levantar o ladrilho de uma das divisões”. Quanto à limpeza urbana o autarca disse que se iria inteirar da situação e pedir que fosse efectuada.

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