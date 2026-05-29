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Política | 29-05-2026 07:00

Requalificação do Museu Municipal de Benavente com fim previsto para breve

Requalificação do Museu Municipal de Benavente com fim previsto para breve
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Câmara de Benavente aprovou a reprogramação física e financeira da candidatura ao Alentejo 2030, necessária para acomodar atrasos na empreitada e acertos finais associados às revisões de preços.

A requalificação do Museu Municipal de Benavente voltou a sofrer novo atraso, desta vez devido à demora na execução da ligação eléctrica, e a conclusão física da obra deve ocorrer no início de Junho. A explicação foi apresentada na reunião da Câmara Municipal de Benavente de 18 de Maio, durante a discussão do ponto relativo à reprogramação física e financeira da candidatura apresentada ao Programa Operacional Alentejo 2030.
Segundo o engenheiro Jorge Correia, da Câmara de Benavente, a reprogramação agora aprovada prende-se sobretudo com o calendário da candidatura ALT2030-FEDER-01344800, referente à requalificação do museu. “Estamos nos finais”, afirmou, explicando que a obra foi novamente condicionada por uma situação relacionada com a ligação da electricidade. De acordo com o técnico, as empresas responsáveis pela colocação do ramal foram mobilizadas para a zona de Leiria, durante o período em que se verificaram constrangimentos no país devido às intempéries, o que levou a uma espera de três meses até que fosse possível avançar com esses trabalhos. “Foi isso novamente que atrasou a obra”, referiu Jorge Correia, acrescentando que o empreiteiro garante ter condições para concluir a intervenção no início de Junho.
A proposta de reprogramação prevê o prolongamento da candidatura até ao final do ano. A necessidade prende-se também com as revisões de preços, em particular a revisão definitiva, que depende da publicação dos índices definitivos do Instituto Nacional de Estatística, desfasados três a quatro meses relativamente aos autos da empreitada. Jorge Correia explicou ainda que a extensão do prazo até Dezembro permitirá acomodar a conta final da empreitada, que surge depois da recepção da revisão de preços. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo executivo municipal.
A obra do Museu Municipal de Benavente tem sido marcada por sucessivos atrasos. Em Fevereiro, a presidente da câmara, Sónia Ferreira, tinha admitido a O MIRANTE que a empreitada pudesse estar concluída no final desse mês, embora a reabertura ao público dependesse ainda do processo de mudança e instalação do espólio. A intervenção, iniciada em 2021, pretende transformar o edifício num espaço museológico moderno e funcional, preservando o alçado principal e a volumetria original. O projecto inclui áreas de exposição permanente e temporária, reservas museológicas, laboratório de restauro, pinacoteca, sala multiusos, gabinetes de trabalho e cafetaria.

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