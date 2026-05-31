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Política | 31-05-2026 12:00

Autarcas servidos pelo Hospital VFX vão pedir reunião a Adalberto Campos Fernandes

Autarcas servidos pelo Hospital VFX vão pedir reunião a Adalberto Campos Fernandes
- foto arquivo O MIRANTE
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Em causa o modelo de encerramento das urgências de obstetrícia e ginecologia. Ronda de audiências por todos os partidos terminou esta sexta-feira.

Os presidentes das câmaras municipais da área de influência do Hospital Vila Franca de Xira, bem como da Comunidade Intermunicipal da Península de Setúbal, vão solicitar um encontro com o coordenador do Pacto Estratégico para a Saúde, na sequência da contestação ao encerramento das urgências obstétricas no Hospital Vila Franca de Xira e no Hospital do Barreiro.
Os autarcas de Alcochete, Alenquer, Almada, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Vila Franca de Xira defendem a reabertura dos serviços, sublinhando a necessidade de garantir o acesso a cuidados de saúde para grávidas e crianças.
Esta posição foi reiterada nas audiências realizadas esta sexta-feira, 29 de Maio, na Assembleia da República. A delegação foi recebida pela deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e pela deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Estas audiências encerraram a ronda de contactos que os autarcas realizaram com todos os grupos parlamentares, no âmbito da contestação ao encerramento das urgências obstétricas decidido pelo Ministério da Saúde.

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