Autarcas servidos pelo Hospital VFX vão pedir reunião a Adalberto Campos Fernandes

Os presidentes das câmaras municipais da área de influência do Hospital Vila Franca de Xira, bem como da Comunidade Intermunicipal da Península de Setúbal, vão solicitar um encontro com o coordenador do Pacto Estratégico para a Saúde, na sequência da contestação ao encerramento das urgências obstétricas no Hospital Vila Franca de Xira e no Hospital do Barreiro.

Os autarcas de Alcochete, Alenquer, Almada, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Vila Franca de Xira defendem a reabertura dos serviços, sublinhando a necessidade de garantir o acesso a cuidados de saúde para grávidas e crianças.

Esta posição foi reiterada nas audiências realizadas esta sexta-feira, 29 de Maio, na Assembleia da República. A delegação foi recebida pela deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e pela deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.

Estas audiências encerraram a ronda de contactos que os autarcas realizaram com todos os grupos parlamentares, no âmbito da contestação ao encerramento das urgências obstétricas decidido pelo Ministério da Saúde.