Autarquia de Benavente fechou 2025 com prejuízo de 1,56 milhões de euros

O município de Benavente encerrou o exercício económico de 2025 com um resultado líquido negativo de cerca de 1,56 milhões de euros, de acordo com o relatório de gestão consultado pela agência Lusa.

Segundo o documento, os rendimentos da autarquia totalizaram cerca de 32,67 milhões de euros, enquanto os gastos ascenderam a 34,23 milhões de euros, registando um crescimento de 6,5% face a 2024. O aumento foi impulsionado sobretudo pelas despesas com pessoal, transferências e serviços externos.

A análise do município aponta que o desempenho negativo resulta essencialmente do acréscimo da despesa, num contexto em que os rendimentos cresceram apenas 2%, sem acompanhar a evolução dos custos. Ainda assim, a autarquia sustenta que manteve uma situação financeira “equilibrada e robusta”, destacando níveis elevados de liquidez e autonomia financeira, bem como um baixo grau de endividamento.

No plano orçamental, a execução da receita atingiu 86,73%, correspondente a 42,48 milhões de euros, enquanto a despesa se fixou nos 69,04%, totalizando 33,81 milhões de euros pagos.

As receitas correntes, principal fonte de financiamento do município, ascenderam a 29,84 milhões de euros, com destaque para os impostos directos, que atingiram 15,21 milhões de euros, e para as transferências correntes, no valor de 10,69 milhões de euros.

As receitas de capital registaram uma execução de 50,93%, ficando aquém do previsto devido à não concretização de parte das transferências associadas a projectos co-financiados.

Do lado da despesa, as despesas correntes representaram a maior fatia, num total de 28,63 milhões de euros. As despesas com pessoal foram o principal encargo, com 14,57 milhões de euros, correspondendo a cerca de 43% da despesa total, seguindo-se a aquisição de bens e serviços, com 8,82 milhões de euros.

As despesas de capital ficaram pelos 5,18 milhões de euros, reflectindo uma taxa de execução de cerca de 31%. Segundo o município, este valor resulta da não concretização de parte do investimento previsto e da reprogramação de obras.

O investimento municipal realizado ascendeu a cerca de 4,6 milhões de euros, concentrando-se sobretudo em construções, reabilitação de edifícios e habitação, áreas que absorveram a maioria dos recursos aplicados.

Ao nível financeiro, o município apresenta uma dívida total de cerca de 8,2 milhões de euros, abaixo do limite legal de mais de 41 milhões de euros, o que a autarquia considera evidenciar “uma margem confortável e um baixo grau de endividamento”.

Na análise global, a Câmara Municipal de Benavente reforça que 2025 foi marcado por “uma gestão financeiramente sustentável”, sublinhando que as receitas correntes continuam a garantir a cobertura das despesas correntes, embora reconheça uma pressão crescente sobre o equilíbrio operacional devido ao aumento dos custos.