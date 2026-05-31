Entroncamento continua sem participação online dos munícipes nas reuniões de câmara

A participação online dos munícipes nas reuniões da Câmara do Entroncamento continua sem avanços concretos, seis meses depois do início do mandato. O tema voltou a ser levantado pelo vereador Rui Madeira (PSD), que criticou o executivo liderado por Nelson Cunha por ainda não ter concretizado a proposta apresentada pela oposição aquando da discussão do regimento. Na última reunião camarária, o social-democrata defendeu que as sessões devem tornar-se mais acessíveis à população, sobretudo tendo em conta o horário em que decorrem, que dificulta a presença de muitos cidadãos. O vereador voltou também a insistir na necessidade de melhorar o acesso digital à documentação das reuniões de câmara. Rui Madeira criticou o actual sistema, baseado no envio de ficheiros através de links por email, defendendo que o município deveria disponibilizar uma aplicação própria, onde fosse possível consultar os documentos das reuniões e manter um histórico organizado da informação.

Nelson Cunha respondeu que o município continua a trabalhar na possibilidade de transmitir online as reuniões de câmara, embora tenha reconhecido dificuldades ao nível dos meios técnicos e dos recursos informáticos disponíveis. “O assunto não está esquecido e queremos resolvê-lo durante este mandato”, garantiu o presidente da autarquia. Quanto à gestão documental, o autarca adiantou que já decorreram reuniões com a empresa responsável pelo sistema MyDoc, com vista ao desenvolvimento de novas ferramentas digitais. Segundo Nelson Cunha, está em curso o trabalho para “agilizar uma drive própria” e avançar com a aplicação móvel dos serviços online, de forma a facilitar o acesso à informação necessária por parte dos eleitos e, futuramente, dos munícipes.