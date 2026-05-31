Excesso de velocidade volta a aquecer reunião de câmara no Entroncamento

O excesso de velocidade em várias artérias do Entroncamento voltou a marcar a última reunião de câmara, com o vereador Ricardo Antunes (PS) a cobrar medidas mais eficazes e respostas concretas por parte do executivo municipal. O autarca socialista defendeu que a instalação de lombas pode servir como solução provisória, mas não deve ser vista como resposta definitiva para um problema que continua a preocupar moradores e eleitos locais. Ricardo Antunes começou por afirmar que é “por princípio contra lombas”, considerando que estas estruturas podem mitigar situações pontuais, mas não resolvem de forma estrutural os comportamentos de risco nas estradas do concelho. O vereador recordou que o presidente da câmara, Nelson Cunha, tinha anunciado anteriormente a intenção de avançar com medidas dissuasoras, nomeadamente radares, lamentando que, passados quase quatro meses, continue sem existir uma solução no terreno. “Era importante que houvesse alguma solução, pois isto é algo que causa algum transtorno à população e naturalmente carece de rápida resolução”, sublinhou, aproveitando para pedir esclarecimentos sobre estudo para a criação da Polícia Municipal.

Nelson Cunha respondeu que a instalação de radares não está prevista no orçamento deste ano, mas adiantou que a autarquia pretende avançar ainda este ano com “semáforos inteligentes”. Sobre a eventual criação da Polícia Municipal, o presidente da Câmara do Entroncamento revelou que já está agendada uma reunião com outro município para recolher informação e conhecer procedimentos associados à criação deste tipo de estrutura.

O tema da segurança rodoviária tem sido recorrente nas reuniões camarárias do Entroncamento. Como O MIRANTE tem noticiado, já no anterior executivo o vereador Rui Madeira e outros autarcas tinham alertado para velocidades excessivas dentro das localidades do concelho, uma situação que continua a gerar preocupação entre moradores.