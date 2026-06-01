ARIPSI da Póvoa de Santa Iria celebrou aniversário com foco no futuro e em novos investimentos

Direcção da instituição lembrou que a economia social é um investimento e não um custo para a comunidade, sendo um pilar essencial para a coesão social e a dignidade humana. Em dia de festa também se deixaram apelos a melhores políticas públicas e menos burocracia.

A Associação de Reformados e Idosos da Póvoa de Santa Iria (ARIPSI) celebrou a 23 de Maio o seu 35º aniversário com foco no futuro, novos projectos e um apelo à valorização do sector social. Reafirmando o seu papel central na comunidade e alertando para os desafios estruturais que o 3.º sector enfrenta actualmente o presidente da ARIPSI, Luis Vieira, destacou que a economia social é um “investimento e não um custo”, assumindo-se como um pilar essencial para a coesão social e a dignidade humana.

“As instituições são chamadas a fazer mais com menos, num contexto demográfico de envelhecimento e isolamento que exige respostas rápidas. Contudo, nenhuma tecnologia substitui o afecto e a empatia que diferenciam o nosso trabalho”, sublinhou o dirigente.

Deixando um apelo à necessidade de políticas públicas mais estáveis, financiamento adequado, redução da burocracia e valorização dos profissionais do sector, o dirigente da associação lembrou que muitas instituições particulares de solidariedade social enfrentam o aumento dos custos operacionais e a escassez de recursos humanos.

A ARIPSI aproveitou a efeméride para anunciar um conjunto de metas e investimentos que visam melhorar a vida dos seus utentes. Além da criação de um mural gigante alusivo à terceira idade, em parceria com o agrupamento de escolas da cidade, vai ser instalado um ginásio ao ar livre no jardim da instituição, estando também prevista a construção de uma rampa de evacuação para a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e a aquisição de uma nova viatura de 9 lugares com o apoio do programa municipal de apoio ao movimento associativo. A ARIPSI anunciou também a abertura de uma Cantina Social destinada a apoiar os cidadãos mais desfavorecidos da Póvoa de Santa Iria. O dia ficou também marcado pela assinatura de um protocolo de colaboração com a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa (Pólo da Póvoa de Santa Iria), com vista a estreitarem laços de colaboração.

