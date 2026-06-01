Eleito do Chega quis censurar Cartoonxira por conter desenhos de André Ventura e Miguel Arruda

Um eleito do Chega na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, Francisco Fonseca, pediu em reunião daquele órgão que a câmara municipal retirasse todos os desenhos de André Ventura e Miguel Arruda da exposição Cartoonxira, que decorreu no Celeiro da Patriarcal.

Francisco Fonseca acusou a câmara de esbanjar dinheiro na exposição e acusou António Antunes, um dos maiores cartoonistas nacionais e responsável pela mostra, de não passar “de um activista contra o Chega que usa a arte do humor e da sátira como um pretexto para propagar ódio contra um partido político”. Dizendo depois ser “lamentável” que a câmara financie a exposição com o dinheiro dos impostos dos munícipes.

“Uma cosia é fazer sátira, outra é usar a sátira contra um adversário político, que foi o que a câmara promoveu. Curiosamente não vi o mesmo empenho dele nem grandes cartoons na exposição sobre o Montenegro ou o José Luís Carneiro”, criticou.

Na sequência Ana Carla Costa, eleita da bancada do PS, não se conteve perante a intervenção do rival político e acusou o Chega de querer voltar à ditadura de Salazar.

“Isto foi um apelo à censura, uma vergonha na democracia em que estamos e que mostra que Abril ainda não se cumpriu. Isto é o que irá acontecer sempre que o Chega ganhar um voto a mais dos portugueses. Censura à liberdade de cultura e informação”, criticou. A eleita considerou “impressionante” como numa estrutura democrática como é a assembleia municipal a bancada do Chega “se arrogue no direito de vir fazer censura a uma exposição de artistas”.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, sorriu perante a intervenção do eleito do Chega e lembrou que o Cartoonxira continuará a ser feito e a celebrar a liberdade de imprensa e de expressão. “Espero que quem a tenha visitado tenha gostado e continuem a defender a liberdade”, rematou.