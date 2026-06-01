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Política | 01-06-2026 10:51

Eleito do Chega quis censurar Cartoonxira por conter desenhos de André Ventura e Miguel Arruda

Eleito do Chega quis censurar Cartoonxira por conter desenhos de André Ventura e Miguel Arruda
Francisco Fonseca foi candidato à presidência da junta da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa nas últimas autárquicas
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Francisco Fonseca classificou a exposição como sendo uma falta de respeito e teve de ouvir respostas da bancada socialista a lembrar-lhe que Salazar já morreu e que a censura está morta e enterrada.

Um eleito do Chega na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, Francisco Fonseca, pediu em reunião daquele órgão que a câmara municipal retirasse todos os desenhos de André Ventura e Miguel Arruda da exposição Cartoonxira, que decorreu no Celeiro da Patriarcal.
Francisco Fonseca acusou a câmara de esbanjar dinheiro na exposição e acusou António Antunes, um dos maiores cartoonistas nacionais e responsável pela mostra, de não passar “de um activista contra o Chega que usa a arte do humor e da sátira como um pretexto para propagar ódio contra um partido político”. Dizendo depois ser “lamentável” que a câmara financie a exposição com o dinheiro dos impostos dos munícipes.
“Uma cosia é fazer sátira, outra é usar a sátira contra um adversário político, que foi o que a câmara promoveu. Curiosamente não vi o mesmo empenho dele nem grandes cartoons na exposição sobre o Montenegro ou o José Luís Carneiro”, criticou.
Na sequência Ana Carla Costa, eleita da bancada do PS, não se conteve perante a intervenção do rival político e acusou o Chega de querer voltar à ditadura de Salazar.
“Isto foi um apelo à censura, uma vergonha na democracia em que estamos e que mostra que Abril ainda não se cumpriu. Isto é o que irá acontecer sempre que o Chega ganhar um voto a mais dos portugueses. Censura à liberdade de cultura e informação”, criticou. A eleita considerou “impressionante” como numa estrutura democrática como é a assembleia municipal a bancada do Chega “se arrogue no direito de vir fazer censura a uma exposição de artistas”.
O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, sorriu perante a intervenção do eleito do Chega e lembrou que o Cartoonxira continuará a ser feito e a celebrar a liberdade de imprensa e de expressão. “Espero que quem a tenha visitado tenha gostado e continuem a defender a liberdade”, rematou.

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