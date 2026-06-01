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Política | 01-06-2026 14:16

Menos de um terço dos militantes da região votaram na eleição do presidente do PSD

Menos de um terço dos militantes da região votaram na eleição do presidente do PSD
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Luís Montenegro foi reeleito presidente do PSD, tendo sido o único candidato ao cargo. No distrito de Santarém, a mobilização dos militantes voltou a ser reduzida, tal como aconteceu no resto do país. Votaram 387 dos 1340 inscritos e há concelhos ribatejanos onde o partido continua sem estrutura activa.

Apenas menos de um terço dos militantes com direito a voto do distrito de Santarém participaram na eleição directa para líder do Partido Social Democrata (PSD), que decorreu no dia 30 de Maio e voltou a dar a vitória a Luís Montenegro, único candidato ao cargo. Dos 1340 inscritos votaram 387 (28,88% do universo eleitoral), tendo sido apurados 378 votos em Montenegro e 9 votos brancos. Refira-se que nos concelhos de Alcanena, Alpiarça e Constância não houve eleições por não haver estruturas activas e na Chamusca nenhum militante votou.
O concelho com maior participação foi o de Santarém, com 75 votantes, seguindo-se Ourém com 55, Benavente (48) e Rio Maior (45). Tomar (24), Torres Novas (18), Ferreira do Zêzere (17), Cartaxo (16), Mação (12), Abrantes (11), Entroncamento (11) e Almeirim (10) também chegaram aos dois dígitos de eleitores. Abaixo dessa fasquia ficaram Coruche (9), Sardoal (9), Barquinha (8), Golegã (7) e Salvaterra de Magos (3). A mandatária da candidatura no distrito de Santarém foi a presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira.
Luís Montenegro foi reeleito presidente do PSD com 14.467 votos, valor que correspondeu a 94,80% dos boletins que entraram nas urnas. De acordo com o Conselho de Jurisdição Nacional do PSD, foram apurados a nível nacional 15.261 votos, tendo-se registado 525 votos brancos e 268 nulos. Estavam inscritos 56.868 eleitores, tendo ido às urnas 26,84%. O 43.º Congresso Nacional do PSD, que irá eleger os restantes órgãos nacionais, realiza-se nos dias 20 e 21 de Junho, em Anadia.

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