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Política | 01-06-2026 20:05

Município de Benavente aprova regalias sociais para 70 bombeiros voluntários

Município de Benavente aprova regalias sociais para 70 bombeiros voluntários
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A medida, aprovada por unanimidade pelo executivo municipal, abrange elementos das corporações de Benavente e Samora Correia e inclui apoios fiscais, sociais, administrativos, desportivos e educativos.

A Câmara Municipal de Benavente aprovou, dia 1 de Junho, por unanimidade, a atribuição das regalias sociais previstas no Regulamento de Concessão de Regalias Sociais a 70 bombeiros voluntários das corporações do concelho.
A medida representa, segundo o município, um reconhecimento público pela dedicação e espírito de missão dos bombeiros de Benavente e de Samora Correia, que diariamente estão ao serviço das populações.
A presidente da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira, afirmou que os apoios constituem “um incentivo e apoio importante” aos bombeiros, “que estão sempre prontos a defender e a socorrer as populações”.
“Estamos a repor o que já devia ter começado a ser feito, estando estes apoios prontos para serem pagos”, referiu a autarca.
As regalias agora aprovadas têm um montante global de cerca de 30 mil euros e abrangem um conjunto de apoios de natureza social, administrativa e fiscal.
Entre as medidas previstas estão comparticipações relativas ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), Imposto Único de Circulação (IUC), consumos de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, bem como benefícios na acção social escolar, acesso gratuito a equipamentos desportivos municipais, descontos em actividades promovidas pelo município e apoios à formação e frequência do ensino superior.

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