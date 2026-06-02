Conselho Municipal de Educação de Santarém tomou posse com várias obras na agenda

A primeira reunião do mandato do Conselho Municipal de Educação de Santarém decorreu na passada semana na Câmara de Santarém, com a tomada de posse dos novos elementos. O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, aproveitou a oportunidade para revelar que vão avançar várias obras de requalificação, nas escolas básicas e jardins de infância dos Combatentes, do Pereiro e de Vale de Figueira, através de contratos interadministrativos com as juntas de freguesia e devidamente articuladas com os agrupamentos de escolas. São obras de carácter urgente, embora o autarca admita que não será possível efectuar a totalidade dessas obras até ao final da pausa lectiva do Verão. “As intervenções vão ser efetuadas de forma faseada”, garantiu.

O autarca referiu ainda que as obras na Escola Básica de São Bento, na cidade, também vão avançar brevemente, numa intervenção mais profunda, financiada através do Programa Portugal 2030 que ultrapassa um milhão e cem mil euros. Ainda citado em nota de imprensa, João Leite declarou que as obras na Escola Secundária Dr. Ginestal Machado e na EB 2,3 DE Alcanede também vão ser uma realidades. Os projectos devem estar finalizados até 30 de Junho, de modo a que as candidaturas para a execução das obras possam ser realizadas com financiamento através do BEI - Banco Europeu de Investimento.