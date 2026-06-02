Santarém aprova plano operacional para prevenção e combate aos incêndios rurais

O Plano Operacional Municipal 2026 aposta numa resposta mais rápida, coordenada e eficaz, garantindo maior protecção das populações, do território e dos recursos naturais do concelho de Santarém.

A Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais reuniu na passada semana, tendo aprovado o Plano Operacional Municipal (POM) 2026 de Santarém. O documento define a estratégia municipal de prevenção e combate aos incêndios rurais, estabelecendo a organização dos meios, do território e dos procedimentos de actuação. Assenta numa avaliação rigorosa do ano de 2025, período em que se registaram 63 ocorrências e cerca de 281 hectares ardidos, dados que evidenciam a importância de reforçar a preparação e a resposta integrada.

Emanuel Campos, vice-presidente da Câmara de Santarém, com o pelouro da Proteção Civil e Segurança, afirma que a aprovação do POM 2026 é um passo decisivo para reforçar a capacidade de prevenção e garantir uma resposta cada vez mais eficaz e coordenada na protecção das pessoas, do território e dos nossos recursos naturais.

O POM 2026 conta com três eixos fundamentais, nomeadamente na prevenção, com a execução de mais de 430 hectares de gestão de combustível; na resposta operacional, envolvendo os corpos de bombeiros, equipas de sapadores florestais e diversos meios terrestres; e na organização territorial, através da definição de sectores de intervenção e do reforço da rede de vigilância e deteção.

Durante a reunião, o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo, a PSP e a GNR apresentaram as suas áreas de actuação, evidenciando a importância da articulação entre todas as entidades na prevenção e combate aos incêndios rurais.

