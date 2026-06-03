Refeições escolares: Santarém aprova proposta para contratar dois nutricionistas

Uma proposta do PS para reforço do pessoal da Divisão de Educação da Câmara de Santarém com dois nutricionistas foi aprovada pelo executivo na sua última reunião, tendo a maioria PSD/CDS que gere a autarquia optado pela abstenção. Mas desta vez a proposta socialista teve melhor acolhimento do que algumas apresentadas anteriormente e acabou por passar. Na sua fundamentação, os vereadores do PS consideram fundamental o reforço dos recursos humanos afectos a essa área e propõem que no prazo de um ano o município implemente as acções necessárias para a contratação de dois técnicos superiores com formação em nutricionismo.

A proposta refere que, para muitos alunos, a refeição servida na escola representa a única refeição completa do seu dia, sendo para muitos outros a única nutricionalmente equilibrada, o que reforça o papel social e educativo da alimentação escolar. E acrescenta que a escola pública tem uma função insubstituível na formação das novas gerações, devendo promover valores, comportamentos e hábitos saudáveis que se repercutam na vida adulta.

“A alimentação escolar assume um papel fundamental no desenvolvimento integral das crianças e jovens, sendo um factor determinante para o crescimento equilibrado o bem estar físico e mental e o sucesso escolar”, lê-se na proposta, onde se acrescenta que a Direção-Geral de Saúde (DGS) encontra-se em processo de revisão das orientações relativas às refeições escolares, o que demonstra o reconhecimento da importância estratégica desta área e a relevância de assegurar o cumprimento rigoroso das suas orientações nutricionais, promovendo refeições equilibradas, diversificadas e seguras.