uma parceria com o Jornal Expresso
03/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 03-06-2026 12:00

Refeições escolares: Santarém aprova proposta para contratar dois nutricionistas

Refeições escolares: Santarém aprova proposta para contratar dois nutricionistas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O executivo da Câmara de Santarém aprovou uma proposta da bancada socialista para reforço da Divisão de Educação com dois nutricionistas. Maioria AD absteve-se.

Uma proposta do PS para reforço do pessoal da Divisão de Educação da Câmara de Santarém com dois nutricionistas foi aprovada pelo executivo na sua última reunião, tendo a maioria PSD/CDS que gere a autarquia optado pela abstenção. Mas desta vez a proposta socialista teve melhor acolhimento do que algumas apresentadas anteriormente e acabou por passar. Na sua fundamentação, os vereadores do PS consideram fundamental o reforço dos recursos humanos afectos a essa área e propõem que no prazo de um ano o município implemente as acções necessárias para a contratação de dois técnicos superiores com formação em nutricionismo.
A proposta refere que, para muitos alunos, a refeição servida na escola representa a única refeição completa do seu dia, sendo para muitos outros a única nutricionalmente equilibrada, o que reforça o papel social e educativo da alimentação escolar. E acrescenta que a escola pública tem uma função insubstituível na formação das novas gerações, devendo promover valores, comportamentos e hábitos saudáveis que se repercutam na vida adulta.
“A alimentação escolar assume um papel fundamental no desenvolvimento integral das crianças e jovens, sendo um factor determinante para o crescimento equilibrado o bem estar físico e mental e o sucesso escolar”, lê-se na proposta, onde se acrescenta que a Direção-Geral de Saúde (DGS) encontra-se em processo de revisão das orientações relativas às refeições escolares, o que demonstra o reconhecimento da importância estratégica desta área e a relevância de assegurar o cumprimento rigoroso das suas orientações nutricionais, promovendo refeições equilibradas, diversificadas e seguras.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Vale Tejo
    27-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região