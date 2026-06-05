Ponte Rainha D. Amélia espera por reparação no lado do Cartaxo para voltar a ter pórticos

A reposição dos pórticos de limitação de altura na Ponte Rainha Dona Amélia, que liga Muge, no concelho de Salvaterra de Magos, a Porto de Muge, no concelho do Cartaxo, está dependente da conclusão da reparação da estrutura do lado do Cartaxo. A informação foi transmitida pela presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Helena Neves, eleita pelo movimento independente Juntos Fazemos +, na sequência de uma questão colocada pelo vereador socialista Francisco Madelino sobre o acidente ocorrido naquela travessia a 16 de Abril.

Helena Neves explicou que, quando o pórtico está colocado, não permite a passagem de veículos de grande dimensão, mas que, no caso em apreço, o pesado de mercadorias “causou o acidente porque não respeitou a sinalização”. Recorde-se que o pesado de mercadorias ficou “entalado” no estreito tabuleiro, tendo-se procedido à remoção do camião no dia do acidente, após ter sido feita uma limpeza da via, uma vez que se verificou derrame de combustível e a Infraestruturas de Portugal avaliou a estrutura da ponte, que não sofreu danos que colocassem em causa a segurança. A autarca adiantou que já falou com o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, que está a aguardar a reparação do pórtico do lado daquele concelho.

A Ponte Rainha Dona Amélia foi inaugurada a 14 de Janeiro de 1904, no âmbito da linha férrea Setil–Vendas Novas, ligando pela primeira vez, sem interrupções, as linhas do Norte e do Sul. A travessia, com cerca de 840 metros, foi durante muito tempo considerada a ponte ferroviária mais extensa da Península Ibérica. Na década de 80 do século XX foi construída uma nova travessia ferroviária ao lado da antiga ponte, por onde passaram a circular os comboios. Em 2001, a Ponte Rainha Dona Amélia foi reconvertida para tráfego automóvel e pedonal, assegurando a ligação entre os concelhos de Salvaterra de Magos e do Cartaxo.