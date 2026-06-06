PSD sem medo da opinião popular em VFX traça linhas vermelhas para o estacionamento

Os vereadores da Coligação Nova Geração (PSD/IL), a segunda força política na Câmara de Vila Franca de Xira, não se arrependem do voto favorável dado com os socialistas para enviar para discussão pública o novo regulamento que prevê tarifar o estacionamento no concelho e traçam linhas vermelhas para aprovar futuramente o documento.

Em declarações aos jornalistas durante um encontro informal promovido pela coligação na última semana, David Pato Ferreira acusou os rivais Chega e CDU de promover oportunismo político e de tentar confundir os munícipes, lembrando que o que foi aprovado não foi o regulamento mas apenas a hipótese das pessoas se poderem pronunciar.

“O que queremos é precisamente isto, que as pessoas se pronunciem, a favor ou contra, mas que o façam no sítio certo que é a consulta pública”, vincou o autarca. Segundo o autarca o impacto público gerado pela posição da coligação não o preocupa.

“Admitimos todos os cenários e apresentaremos uma participação formal na consulta pública, que tornará públicas um conjunto de temas que, para nós, serão linhas vermelhas”, anunciou.

Entre essas linhas encontram-se a criação de parques dissuasores antes de qualquer tarifação, a gratuitidade do primeiro dístico para residentes, redução do custo dos segundos e terceiros dísticos, eliminação de limites de dísticos para residentes, redução dos valores de pagamento previstos para comerciantes, inclusão de períodos iniciais gratuitos de estacionamento para promover rotatividade (por exemplo isenção de pagamento nos primeiros 10 minutos), criação de zonas exclusivas para residentes e gratuitidade para profissionais considerados essenciais, como médicos ou professores. “Não faz sentido estarmos a tarifar estacionamento antes de criar bolsas de estacionamento. Isso para nós é óbvio”, defende David Pato Ferreira.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE