Chega propõe auditoria externa ao processo da Santos e Vale na Passinha

Vai a votação, na próxima reunião de câmara de Alenquer, uma proposta do Chega para que seja realizada uma auditoria externa e independente ao processo relacionado com a instalação do armazém logístico da empresa Santos e Vale, na Passinha, e que tem impedido o descanso dos moradores desde há seis anos.

Na sequência da reportagem televisiva sobre o martírio dos moradores da localidade, Carlos Sequeira disse que “tão preocupante quanto os testemunhos dos moradores foi a imagem transmitida pelo Município de Alenquer através da intervenção do seu presidente”, uma vez que “perante problemas concretos e legítimos, os munícipes ouviram poucas respostas e muita insistência na mesma justificação: que o assunto está em tribunal”, afirmou.

O Chega exige a apresentação pública de todos os estudos e relatórios relacionados com o tráfego pesado no Bairro da Passinha, o reforço da fiscalização e das medidas de mitigação enquanto não existir uma solução definitiva, e a divulgação do estado real do projecto da alternativa rodoviária prometida e anunciada ainda no anterior mandato autárquico, presidido por Pedro Folgado. “Esta câmara tem o dever de garantir que todas as decisões tomadas ao longo deste processo foram conduzidas com o rigor, a legalidade e o interesse público que se exigem”, defendeu Carlos Sequeira.

Ainda na reunião de câmara de 1 de Junho, o eleito pelo PSD, Francisco Guerra, sublinhou ser da responsabilidade do município os custos com a via alternativa, mas defendeu que, até esta estar construída, na Rua dos Bons Amigos- sendo uma via municipal- deve ser interdita a passagem de pesados durante a noite e deve ser colocada sinalização semafórica. O autarca diz ainda que a câmara tem de pedir à GNR para reforçar a fiscalização e sugere ainda a colocação de câmaras de videovigilância.

A justificação do presidente da autarquia, João Nicolau, é a de que está a ser desenvolvido o projecto para a estrada alternativa ao acesso à Santos e Vale e que ainda decorrem processos judiciais.