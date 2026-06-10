Alpiarça quer criar 116 fogos e acusa IHRU de travar projectos de habitação

A Câmara de Alpiarça aprovou por unanimidade a Carta Municipal da Habitação, documento estratégico que prevê a criação de 116 fogos no concelho e que servirá de base ao acesso a financiamentos e programas públicos na área da habitação. A carta, que deverá vigorar até 2030/2032, segue agora para apreciação da assembleia municipal. O vereador Mário Pereira (CDU) justificou o voto favorável da oposição comunista com a necessidade de o município dispor de instrumentos que permitam concorrer a apoios e financiamentos. O eleito destacou como ponto central da estratégia a criação dos 116 fogos, num investimento estimado em cerca de 14,8 milhões de euros, mas deixou críticas à falta de maior detalhe financeiro em algumas medidas, nomeadamente nos apoios ao arrendamento. Mário Pereira questionou também o futuro de quatro habitações pertencentes à Fábrica da Igreja, situadas na Rua Manuel Paciência Gaspar.

A presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona, defendeu que a Carta Municipal da Habitação é um “documento dinâmico”, que poderá ser ajustado à medida que se alterem as necessidades do concelho. A autarca admitiu que a pressão sobre a habitação poderá aumentar nos próximos anos, caso avancem novas unidades industriais em Alpiarça, sublinhando a importância de fixar no território os trabalhadores que venham a ser atraídos por esses investimentos. Sobre a ausência de valores concretos em algumas medidas, Sónia Sanfona explicou que tal resulta da indefinição dos futuros mecanismos nacionais e europeus de financiamento. Quanto às casas da Fábrica da Igreja, adiantou que a intenção do município é adquirir os imóveis, reabilitá-los e integrá-los depois no mercado de habitação social. “A Fábrica da Igreja não terá condições, mesmo do ponto de vista dos apoios, para poder reabilitar aquelas casas”, afirmou, acrescentando que as habitações passarão a integrar o regulamento municipal de atribuição de casas.

Autarca critica bloqueios do IHRU

Durante a discussão, Sónia Sanfona aproveitou para deixar críticas duras ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (HRU), acusando o organismo de atrasar investimentos municipais na área da habitação. Segundo a presidente da câmara, Alpiarça tem terrenos adquiridos e projectos concluídos para construção de habitação de arrendamento acessível, mas continua há mais de dois anos à espera de uma resposta. “Tivemos neste tempo uma visita dos técnicos do IHRU que levantaram questões que, não querendo ser inconveniente, não fazem sentido nenhum”, criticou a autarca. Sónia Sanfona afirmou que estavam em causa matérias da responsabilidade da autarquia, como a definição do número de pisos dos prédios ou a implantação dos lotes, considerando que esse tipo de decisões não deve caber ao instituto. A presidente da câmara lamentou o contraste entre o discurso público do Estado sobre a urgência de investir em habitação e a actuação dos seus próprios organismos. “O Estado diz ‘nós queremos avançar com investimento na habitação, é preciso avançar’, mas depois os organismos do Estado limitam completamente a capacidade de avançar”, afirmou. Sónia Sanfona adiantou que pretende reunir com o presidente do IHRU para tentar “desbloquear esta situação” e permitir que o concelho avance com respostas habitacionais que considera essenciais para o futuro de Alpiarça.