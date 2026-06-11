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Política | 11-06-2026 15:01

Vereador da CDU em nova polémica por uso de carro da Câmara de Azambuja

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Munícipe denunciou em reunião pública que António Torrão voltou a usar uma viatura municipal para fins pessoais, desta vez para se deslocar a uma tomada de posse numa colectividade. Caso reacende críticas sobre a utilização de bens públicos no município.

O vereador da CDU na Câmara de Azambuja, António Torrão, voltou a estar no centro da polémica por utilização de uma viatura municipal para fins pessoais. O assunto foi levantado na reunião do executivo municipal de 9 de Junho pelo munícipe José Manuel Pratas, que afirmou ter visto o autarca a deslocar-se num carro da câmara para um compromisso pessoal, relacionado com a tomada de posse dos órgãos sociais da Casa do Povo de Aveiras de Cima.

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