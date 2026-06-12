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Política | 12-06-2026 10:48

Francisco Silvestre de Oliveira assume chefia de gabinete de Trincão Marques a 1 de Julho

Francisco Silvestre de Oliveira assume chefia de gabinete de Trincão Marques a 1 de Julho
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Saída de Daniel Café, que regressou ao ensino, encerra a discussão sobre a remuneração do cargo no município torrejano.

Francisco Silvestre de Oliveira, antigo presidente da Câmara Municipal de Coruche, vai ser o novo chefe de gabinete de José Trincão Marques, presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, entrando em funções no dia 1 de Julho.
A nomeação foi anunciada por Trincão Marques na reunião do executivo municipal realizada a 9 de Junho, depois de Daniel Café, até agora chefe de gabinete, ter pedido o regresso à escola por razões pessoais e familiares.
Segundo o presidente da Câmara de Torres Novas, a escolha de Francisco Silvestre de Oliveira estava “resolvida há mais de 15 dias”, estando o antigo autarca de Coruche apenas a tratar de assuntos pessoais antes de iniciar funções. “Aceitou o meu convite para ser meu chefe de gabinete”, afirmou José Trincão Marques.
O autarca torrejano adiantou ainda que o novo chefe de gabinete vai receber o vencimento correspondente ao cargo e não a remuneração de origem. “E assim acabam-se as dúvidas de interpretação jurídica a este respeito”, declarou.
A questão da remuneração do chefe de gabinete tinha sido levantada pelo vereador do PSD Tiago Ferreira, levando a autarquia a pedir um parecer jurídico externo. Em causa estava saber se o titular do cargo podia optar entre receber a remuneração legalmente prevista para a função ou manter o vencimento auferido na actividade profissional anterior.
Na sequência desse parecer, datado de 8 de Maio, a Câmara Municipal de Torres Novas decidiu adoptar uma interpretação mais restritiva da lei, passando a aplicar exclusivamente o valor previsto para o exercício do cargo de chefe de gabinete. A alteração teve efeitos imediatos e foi aplicada retroactivamente a 1 de Maio de 2026.
Na reunião de 9 de Junho, Trincão Marques deixou também “uma palavra de respeito, reconhecimento e gratidão” ao professor Daniel Café e à dra. Maria Luís.

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