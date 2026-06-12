Política | 12-06-2026 15:38
Reunião de câmara de Santarém na Feira Nacional de Agricultura
Pela primeira vez na sua história, o executivo da Câmara de Santarém realizou uma reunião na Feira Nacional de Agricultura, no Centro Nacional de Exposições, no dia dedicado a Santarém.
Pela primeira vez na sua história, o executivo da Câmara de Santarém realizou uma reunião na Feira Nacional de Agricultura, no Centro Nacional de Exposições, no dia dedicado a Santarém.
Esta sexta-feira, 12 de Junho, 2.600 crianças de escolas do concelho visitaram o certame, momento que o presidente da autarquia considerou importante para os mais novos tomarem contacto com a feira e criarem laços e memórias com o evento mais emblemático do concelho.
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