Reunião de câmara de Santarém na Feira Nacional de Agricultura

Pela primeira vez na sua história, o executivo da Câmara de Santarém realizou uma reunião na Feira Nacional de Agricultura, no Centro Nacional de Exposições, no dia dedicado a Santarém.

Pela primeira vez na sua história, o executivo da Câmara de Santarém realizou uma reunião na Feira Nacional de Agricultura, no Centro Nacional de Exposições, no dia dedicado a Santarém.

Esta sexta-feira, 12 de Junho, 2.600 crianças de escolas do concelho visitaram o certame, momento que o presidente da autarquia considerou importante para os mais novos tomarem contacto com a feira e criarem laços e memórias com o evento mais emblemático do concelho.

