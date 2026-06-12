Santarém destina 345 mil euros para apoio a agentes culturais

A Câmara de Santarém formalizou na tarde de 9 de Junho protocolos de colaboração com dezenas de colectividades e associações ao abrigo do Programa de Apoio ao Associativismo e Agentes Culturais (PAAAC) 2026, que representa um apoio global de 345 mil euros. A assinatura dos protocolos decorreu no stand do município na Feira Nacional de Agricultura.

O montante financeiro distribui-se por três áreas prioritárias: actividade permanente, com um investimento total de 155.500€ destinado a 15 projectos; actividade pontual e festivais, com uma verba de 75.500€ que abrange 105 projectos; e projecto de investimento e aquisição de equipamento, cotado com um valor de 114.000€, destinado a 47 projectos.

“A cultura é um pilar fundamental da nossa estratégia de desenvolvimento de um território que quer ter futuro, temos que investir em cultura e temos que trabalhar cada vez mais em equipa, em diálogo, de uma forma bastante clara e investir na cultura de uma forma acentuada porque temos a certeza que tem um efeito multiplicador na vida da população e multiplicador na economia do território de Santarém”, disse na sua alocução, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite.

Em 2026, a dinâmica do movimento associativo do concelho reflectiu-se na submissão de 167 projectos de natureza cultural, educativa, recreativa e social. A autarquia considera que essas iniciativas promovem a preservação das tradições locais e a partilha de saberes intergeracionais através de processos de intercâmbio artístico e cidadania activa.