Política | 13-06-2026 15:00
Eleições para a Distrital de Santarém do Chega dividem partido
Manuela Estêvão com os deputados municipais do Chega em Santarém Victor Borges da Costa, Paulo Bolrão e António Gramacho
O deputado e líder distrital do Chega, José Dotti, vai ter como adversária na corrida à liderança distrital a empresária Manuela Estêvão, presidente da concelhia de Santarém, que o acusa de ter usado o cargo como trampolim para chegar à Assembleia da República.
As eleições para a Distrital de Santarém do Chega prometem luta renhida entre as duas candidaturas, encabeçadas pelo actual líder, o deputado José Dotti, e por Manuela Estêvão, presidente da concelhia de Santarém, que se encontra em guerra aberta com a Distrital do partido e acusa publicamente o seu adversário de ter feito da liderança do partido no distrito “um trampolim” para chegar a deputado na Assembleia da República. Coisa que ela garante que não fará. As eleições estão marcadas para dia 28 de Junho.
Manuela Estêvão, empresária em Santarém, vinca que “uma candidatura não é uma pessoa”, afirmando que o projecto que lidera representa um grupo de militantes que se juntou com um propósito comum, “o crescimento e a credibilização do partido no distrito”. Propõe-se “acabar com a crispação e conflitualidade e criar um trabalho em rede com as concelhias”. E acrescenta: “Queremos trabalhar para as pessoas sem egos nem interesses pessoais. Queremos trabalhar pelo Distrito e não fazer da Distrital um trampolim para a Assembleia da República.
A candidata tem do seu lado Tinoco de Faria (candidato a vice-presidente), o vereador da Câmara de Tomar Samuel Fontes (candidato a vice-presidente), Hélder Marques (candidato a presidente da Mesa da Assembleia Distrital) e, entre outros apoiantes, os deputados municipais em Santarém, Victor Borges da Costa, Paulo Bolrão e António Gramacho.
José Dotti (à esquerda) e Pedro Correia, deputados do Chega
Já o deputado José Dotti recandidata-se à presidência da Distrital de Santarém do Chega com uma lista que pretende reforçar a organização interna e preparar o partido para “vencer todas as eleições futuras” no distrito. A candidatura pretende inaugurar “uma nova fase de organização, mobilização e formação de quadros”, assumindo como prioridade consolidar a estrutura partidária no território, refere em comunicado.
A lista integra vários autarcas do distrito, destacando-se Nélson Cunha, presidente da Câmara do Entroncamento, e Pedro Correia, deputado e vereador na Câmara de Santarém, que é candidato a presidente da Mesa da Assembleia Distrital. Catarina Salgueiro, deputada e vereadora em Almeirim, Frederico Colaço Antunes, vereador em Benavente, Tatiana Horta, vereadora em Vila Nova da Barquinha, e Samuel Germano, vereador em Salvaterra de Magos, são outros nomes que apoiam José Dotti.
A candidatura de José Dotti sublinha ainda o papel estratégico do distrito de Santarém no crescimento do Chega a nível nacional, defendendo a necessidade de uma estrutura capaz de mobilizar militantes, preparar candidatos e “construir uma alternativa política séria em todos os concelhos”.
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