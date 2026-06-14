Sónia Sanfona diz que câmaras continuam “à nora” sobre apoios das intempéries

A Câmara de Alpiarça continua sem saber exactamente de que forma poderá utilizar os apoios atribuídos pelo Estado para compensar os danos provocados pelas intempéries. O desabafo foi feito pela presidente do município, Sónia Sanfona, que revelou que a autarquia já recebeu um adiantamento de 511 mil euros, apesar de ter reportado prejuízos superiores a um milhão de euros. A autarca lamenta que o despacho que atribui as verbas deixe várias dúvidas por esclarecer, nomeadamente quanto às despesas elegíveis e aos procedimentos que os municípios devem seguir junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). “Estamos todos um bocadinho à nora relativamente à forma como podemos gastar esse dinheiro”, afirmou.

Segundo Sónia Sanfona, o despacho refere a possibilidade de utilização das verbas na reabilitação de escolas, estradas e outros equipamentos municipais, mas não clarifica se outras despesas directamente relacionadas com os estragos causados pelas intempéries podem ser incluídas. “No despacho não se diz o que é que mais é elegível”, sublinhou. A presidente da câmara explicou ainda que, na última reunião com a CCDR, nem a própria entidade conseguiu esclarecer se os municípios terão de apresentar candidaturas e validar previamente cada despesa ou se poderão avançar com as intervenções e justificar os gastos posteriormente. Apesar das incertezas, Sónia Sanfona acredita que os prejuízos comunicados por Alpiarça acabarão por ser enquadrados nas medidas compensatórias previstas pelo Governo. “Os prejuízos que nós reportámos estarão cobertos por essas medidas compensatórias resultantes das intempéries”, afirmou.