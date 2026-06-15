uma parceria com o Jornal Expresso
15/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 15-06-2026 11:57

Câmara de Almeirim pede dinheiro à banca para infraestruturas do novo loteamento municipal

Câmara de Almeirim pede dinheiro à banca para infraestruturas do novo loteamento municipal
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A construção das infraestruturas dá início ao processo para num terreno com cerca de 4,5 hectares edificar 168 apartamentos a custos baixos, destinados à classe média, e permitir a duas instituições a instalação de dois lares de idosos.

A Câmara de Almeirim vai pedir à assembleia municipal autorização para contrair um empréstimo bancário de 1,5 milhões de euros, a 20 anos, para financiar a construção das infraestruturas do novo loteamento municipal na Rua Condessa da Junqueira e Rua Moinho de Vento, conhecido como Ludovice. A proposta do presidente Joaquim Catalão, justifica a operação com a necessidade de lançar o concurso público para estes trabalhos estimados em 2,3 milhões de euros, \incluindo arruamentos, redes de água e saneamento, iluminação pública, telecomunicações, espaços verdes e acessos.
O empréstimo será amortizado em prestações com juros calculados a uma taxa de 3,50%, totalizando 531.562 euros em encargos ao longo das duas décadas de vigência. O loteamento municipal integra a estratégia da autarquia para aumentar a oferta habitacional a custos controlados, depois da aquisição do terreno pelo anterior executivo liderado por Pedro Ribeiro, por 1,2 milhões de euros, para habitação e lares de idosos e da aprovação do regulamento para atribuição de 168 apartamentos a baixo custo.
O executivo anterior deixou um regulamento aprovado que prevê um concurso para a atribuição das habitações com tipologias de T1 a T4, mediante uma fórmula que dará uma pontuação e vai classificar os interessados. Os critérios de pontuação têm em conta o facto de o agregado familiar ter crianças, o tempo que residem no concelho, se são naturais do concelho, a idade e a ligação ao concelho. As habitações destinam-se a quem tenha mais de 18 anos e menos de 45 anos inclusive e nenhum elemento do agregado familiar pode ser dono de qualquer imóvel ou lote para construção em qualquer parte do território nacional. O candidato ou o seu agregado familiar não podem possuir depósitos bancários ou activos financeiros nem bens móveis superiores a 50 mil euros.

Segundo o regulamento, com a celebração do contrato promessa de compra e venda, os candidatos deverão efetuar o pagamento correspondente a 10 % do custo do imóvel. O pagamento dos restantes 90 % devem ser pagos no acto da escritura de compra e venda. Os imóveis alienados ficam sujeitos a regras para evitar a especulação durante 50 anos, estando impedido o arrendamento a terceiros ou oneração a qualquer título, excetuando a hipoteca bancária.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Vale Tejo
    10-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região