Plano estratégico para o Entroncamento chumbado pelo executivo municipal

A proposta apresentada pela bancada do PSD para avançar com a abertura de um concurso destinado à elaboração do Plano Estratégico e Prospetivo de Desenvolvimento do Concelho do Entroncamento 2035 foi chumbada na reunião do executivo municipal de 2 de Junho. O documento foi rejeitado com os votos contra dos três eleitos do Chega e a abstenção dos dois vereadores do PS. Ao apresentar a proposta, o vereador Rui Madeira defendeu que o Entroncamento precisa de uma visão de longo prazo, capaz de definir prioridades, identificar oportunidades e orientar o desenvolvimento do território nos próximos anos. O autarca social-democrata recordou o plano de desenvolvimento elaborado durante os mandatos de Jaime Ramos, que, segundo afirmou, esteve na base de vários investimentos estruturantes no concelho. Rui Madeira criticou ainda a ausência de um instrumento estratégico nos últimos anos, considerando que o município tem sido gerido sem um “fio condutor” claro.

O vereador Ricardo Antunes, eleito pelo PS, reconheceu a importância de discutir a estratégia de desenvolvimento do concelho, mas justificou a abstenção com a falta de elementos para que a proposta pudesse ser deliberada. O socialista referiu que o requerimento apontava para a aprovação de procedimentos sem que existissem documentos de suporte ou peças técnicas que permitissem sustentar uma decisão.

O presidente da câmara, Nelson Cunha, rejeitou as críticas da oposição e considerou que a proposta surge numa fase desajustada do mandato. O autarca eleito pelo Chega afirmou que o município já está a desenvolver vários instrumentos que servirão de base a uma visão global para o concelho, entre os quais a Carta Municipal de Habitação, a revisão da Carta Educativa, o Plano de Mobilidade e a estratégia de desenvolvimento turístico.

O debate prolongou-se até ao final da discussão do ponto, com Rui Madeira a lamentar o chumbo da iniciativa. “O que os senhores reprovaram foi o início de uma proposta para o desenvolvimento do concelho do Entroncamento”, afirmou o vereador do PSD, sublinhando que o objectivo era construir uma visão comum para os próximos dez anos.