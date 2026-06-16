Caiu a candidatura de Pedro Portugal à concelhia de Santarém do PS

A candidatura de Pedro Portugal à liderança da concelhia de Santarém do Partido Socialista ficou pelo caminho, por não ter conseguido reunir o número mínimo exigido de militantes do género feminino (18) para uma lista de 45 elementos, como determinam os estatutos do PS. Perante essa realidade, irá apenas uma lista a votos, liderada pela enfermeira Raquel Cordeiro, actual número dois da concelhia ainda comandada por Diamantino Duarte.

“Embora o número de militantes necessário para a composição da lista (45) tenha sido facilmente atingido, e até ultrapassado, não foi possível reunir o número mínimo exigido de militantes do género feminino (18)”, informou Pedro Portugal numa nota enviada aos militantes, após ter expirado o prazo para apresentação de listas.

A dificuldade em arregimentar militantes do sexo feminino para a lista já vinha sendo falada nos bastidores e Pedro Portugal deixa críticas veladas à forma como decorreu o processo. “(…) baseámos sempre a nossa conduta em valores éticos, de legalidade, verdade, justiça, independência e transparência, essenciais na vida e também em qualquer processo que se pretenda democrático. Neste contexto, e sem entrar em detalhes sobre algumas situações ocorridas, não posso deixar de referir que, na minha opinião, o PS deve reflectir urgentemente — e agir — sobre a forma como este tipo de processos decorre e sobre os mecanismos de que dispõe (ou não) para potenciar a democracia e organização interna”, afirma.

Pedro Portugal termina agradecendo a todos os militantes que analisaram o seu projecto, “com um especial agradecimento às dezenas de militantes que aceitaram integrar a lista de candidatura e àqueles que, mesmo não o tendo feito, apoiaram este projeto e manifestaram a intenção de votar em nós”.