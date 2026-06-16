uma parceria com o Jornal Expresso
16/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 16-06-2026 18:00

Caiu a candidatura de Pedro Portugal à concelhia de Santarém do PS

Caiu a candidatura de Pedro Portugal à concelhia de Santarém do PS
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Pedro Portugal não conseguiu reunir o número mínimo de mulheres para poder formar uma lista. Raquel Cordeiro lidera a única lista a sufrágio.

A candidatura de Pedro Portugal à liderança da concelhia de Santarém do Partido Socialista ficou pelo caminho, por não ter conseguido reunir o número mínimo exigido de militantes do género feminino (18) para uma lista de 45 elementos, como determinam os estatutos do PS. Perante essa realidade, irá apenas uma lista a votos, liderada pela enfermeira Raquel Cordeiro, actual número dois da concelhia ainda comandada por Diamantino Duarte.
“Embora o número de militantes necessário para a composição da lista (45) tenha sido facilmente atingido, e até ultrapassado, não foi possível reunir o número mínimo exigido de militantes do género feminino (18)”, informou Pedro Portugal numa nota enviada aos militantes, após ter expirado o prazo para apresentação de listas.
A dificuldade em arregimentar militantes do sexo feminino para a lista já vinha sendo falada nos bastidores e Pedro Portugal deixa críticas veladas à forma como decorreu o processo. “(…) baseámos sempre a nossa conduta em valores éticos, de legalidade, verdade, justiça, independência e transparência, essenciais na vida e também em qualquer processo que se pretenda democrático. Neste contexto, e sem entrar em detalhes sobre algumas situações ocorridas, não posso deixar de referir que, na minha opinião, o PS deve reflectir urgentemente — e agir — sobre a forma como este tipo de processos decorre e sobre os mecanismos de que dispõe (ou não) para potenciar a democracia e organização interna”, afirma.
Pedro Portugal termina agradecendo a todos os militantes que analisaram o seu projecto, “com um especial agradecimento às dezenas de militantes que aceitaram integrar a lista de candidatura e àqueles que, mesmo não o tendo feito, apoiaram este projeto e manifestaram a intenção de votar em nós”.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Vale Tejo
    10-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região